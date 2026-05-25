«У меня такого не было»: бывшая жена Диброва рассказала о новых отношениях

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, что в новых отношениях ощущает ту любовь и поддержку, которой была лишена ранее. Ее слова приводит Super.ru.

Ранее Полина ушла от мужа после 16 лет брака. В СМИ появилась информация о том, что у нее роман с миллиардером Романом Товстиком, который являлся другом семьи. Волну хейта вызвало то, что у Романа Товстика шестеро детей и Полина является крестной матерью одного из них, а также была подругой его жены Елены Товстик. 25 сентября 2025 года развод Дибровых утвердил Одинцовский суд Подмосковья. Товстик также развелся с женой.

Полина пережила хирургическое вмешательство и поделилась в соцсетях тем, как ощущает себя в новых отношениях с Романом Товстиком.

«Общий наркоз, сон. Открываю глаза, вижу Рому. Я так удивилась. Так мне стало хорошо… Он меня нашел. Девочки поймут. Как же хорошо быть девочкой, которую любят и о которой заботятся, у меня такого раньше не было», — написала она.

При этом в комментариях бывшая жена телеведущего подчеркнула, что до Романа Товстика ее никогда не встречали в аэропорту, хотя для нее это важно.

Отметим, что после расставания с Полиной Дмитрий Дибров неоднократно попадал в скандалы. В частности, широкий общественный резонанс вызвало появление в интернете видео с телеведущим, на кадрах которого он предстал с расстегнутой ширинкой. Также он накричал на свою коллегу Леру Кудрявцеву за провокационный вопрос об измене его бывшей жены. При этом, несмотря на новые отношения с нутрициологом Екатериной Гусевой, Дибров заявлял, что готов принять Полину обратно и «секунды думать не будет».