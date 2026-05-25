Ведущая «Играй, гармонь любимая!» устроила скандал в пекарне

Представители пекарни «Елецкая сдоба», расположенной в российском городе Елец, заявили, что ведущая программы «Играй, гармонь любимая!» на Первом канале Анастасия Заволокина устроила скандал в их торговой точке. Об инциденте компания рассказала в своей группе во «ВКонтакте».

Отмечается, что команда программы проводила съемки у пекарни. В какой-то момент, по словам представителей компании, Заволокина зашла в заведение и принялась кричать на сотрудников.

«Она орет, размахивает руками, угрожает. Слова, которые летят в сторону сотрудников, — не просто грубость, а настоящие угрозы: "Убью! Задушу!" Она кидается на персонал. Люди в шоке», — говорится в публикации.

На видеозаписи, опубликованной компанией, Заволокина также угрожает некоему мужчине, что придушит его. «Я привезла вам кучу людей, которые купили продукцию. А нас тут обосрали!» — возмущалась ведущая.

По версии «Елецкой сдобы», ведущая осталась недовольна тем, как к ней и ее съемочной группе отнеслись работники пекарни. Владелица пекарни в беседе с «Осторожно, новости!» заявила, что конфликт с Заволокиной возник из-за того, что сотрудники пропустили их постоянного покупателя-пенсионера перед сотрудниками съемочной группы.

«Мы пропустили дедушку вперед, съемочная группа позже купила все необходимое и вышла, но потом к нам зашла сама Заволокина. Оказалось, они нажаловались ей. Она начала кричать на сотрудников», — объяснила предпринимательница.

