Киркоров подал в суд из-за публикаций о его долгах коммунальщикам
Популярный артист Филипп Киркоров подал иски к двум интернет-изданиям о защите чести и достоинства.
Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, певец требует признать не соответствующими действительности публикации на двух интернет-площадках заметки о том, что он имеет задолженности по оплате коммунальных услуг.
Киркоров считает, что публикация направлена на создание негативного образа в глазах зрителей.
Певец подал иски в Савеловский суд. Он требует с каждого интернет-издания 521 тысячу рублей, а также компенсацию оплаты госпошлины (15 тысяч рублей).