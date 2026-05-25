Киркоров подал в суд из-за публикаций о его долгах коммунальщикам

Популярный артист Филипп Киркоров подал иски к двум интернет-изданиям о защите чести и достоинства.

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, певец требует признать не соответствующими действительности публикации на двух интернет-площадках заметки о том, что он имеет задолженности по оплате коммунальных услуг.

Киркоров считает, что публикация направлена на создание негативного образа в глазах зрителей.

Певец подал иски в Савеловский суд. Он требует с каждого интернет-издания 521 тысячу рублей, а также компенсацию оплаты госпошлины (15 тысяч рублей).