Громкий суд, критика и поддержка Кологривого: как живет актриса Самбурская

Актриса Настастья Самбурская выиграла суд на 3 млн рублей. News.ru рассказал, что об этом известно, как она защищала коллегу по цеху и как складывается личная жизнь артистки.

Суд с Nemagia

Самбурская выиграла дело у уроженца Кемерово и блогера Алексея Псковитина из дуэта Nemagia. Знаменитость подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации — 19 мая суд взыскал с ответчика 3 млн рублей.

Самбурская обратилась в суд из-за видео распавшегося в 2019 году коллектива, в котором имеется информация, не соответствующая действительности и порочащая честь артистки.

Защита Кологривого

В начале января Самбурская раскритиковала блогера Екатерину, которая в своем ролике показала переписку с актером Никитой Кологривым. В своем посте она рассказала, что артист сперва поинтересовался, есть ли у нее избранник, а после, когда узнал, что сердце занято, заблокировал девушку.

«Когда сама по себе ты невероятно скучная и ничем, кроме личика, не примечательна, то единственный способ хоть как-то о себе заявить — это выставить личную переписку и показать свою значимость через косвенное соприкосновение с известным человеком. Сочувствую», — отреагировала на пост Самбурская.

Личная жизнь

Настасья Самбурская вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича в 2017 году. Однако уже спустя год пара развелась. При этом актриса заявила, что они разошлись «на седьмой день брака» из-за конфликтов, во время одного из которых мужчина ударил жену.

Летом 2024 года Самбурская заявила, что встречается с мужчиной. По ее словам, она познакомилась с возлюбленным в самолете. Уже в апреле 2025 года знаменитость заявила, что они расстались из-за нежелания рожать из-за карьеры.