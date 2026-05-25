Верке Сердючке предрекли уголовное преследование из-за исполнения песен на русском

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, может попасть под уголовную ответственность на Украине из-за исполнения русскоязычных хитов. Его комментарий передает «Абзац».

Медиаменеджер подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно обращался к Данилко с требованием убрать из репертуара песни на русском.

«Как мы видим, увещевания не помогли. Разборки вокруг этой темы неизбежно приведут к массовой отмене и на Украине, и в Европе», — отметил Дворцов и назвал Сердючку «лицемерным существом», которое безуспешно пытается «усидеть на двух стульях».

Ранее во время выступлений в Варшаве Данилко исполнил старые русскоязычные хиты, которым активно подпевал зал. Видео с концертов разошлись по соцсетям и вызвали волну критики со стороны украинских пользователей. В сети артиста обвинили в лицемерии и популяризации русской культуры. Некоторые комментаторы также призвали запретить Данилко возвращаться на Украину.