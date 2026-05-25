В Москве отменилось заседание по делу Анны Седоковой против семьи Тиммы

Останкинский районный суд Москвы отменил заседание по делу певицы Анны Седоковой против семьи ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на адвокатов родных баскетболиста.

Адвокаты Маргарита Гаврилова и Владислав Станцель уточнили, что заседание не состоялось по независящим от них причинам. Они подчеркнули, что представители Седоковой не выходили с ними на связь с марта.

«Исходя из правовой позиции, которые представители ответчица приобщили к материалам дела в суде, насколько я понимаю, как-то договариваться ответчик не настроен», — заявил Станцель.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

С тех пор семья Тиммы судится с Седоковой по поводу имущества спортсмена. По словам певицы, она зарабатывает деньги собственным трудом, а Тимма не оставил сына без наследства.