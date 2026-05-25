Самойлова ответила, зачем поехала на Каннский кинофестиваль

Блогерша и телеведущая Оксана Самойлова объяснила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), почему посетила Каннский кинофестиваль.

Оксана Самойлова опубликовала кадры, сделанные на закрытом мероприятии. Блогерша призналась, что поехала в Канны, потому что не хотела упускать шанс оказаться на кинофестивале.

«Просто живу эту жизнь и не отказываюсь ни от каких возможностей. Классный опыт — побывать на Каннском кинофестивале. Это красивые люди, классная атмосфера, много интересного, много знакомств с людьми со всего мира из разных индустрий», — объяснила Самойлова.

21 мая стало известно, что блогерша погасила долг в 714 тысяч рублей перед Роскомнадзором (РКН) по отчислениям за рекламу, однако она по-прежнему должна несколько миллионов Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой службы.

В публикации отмечается, что за Самойловой не числится неоплаченной задолженности по платежам за рекламу, но она все еще должна более чем 3,336 миллиона рублей налоговой службе. По данным материалов судебных приставов, с блогера продолжают принудительно взыскивать 300 рублей штрафа «по делам об административных правонарушениях».