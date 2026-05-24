Раскрыт гонорар Сердючки за концерт с песнями на русском языке

Гонорар певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, за концерт в Европе может достигать от 50 до 70 миллионов рублей. Об этом aif.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«За один концерт в Европе Данилко могли заплатить порядка 50-70 миллионов рублей, но такие цифры могут быть единоразово, потому что, как правило, заказчики ведутся на такую акцию в первый и последний раз», — сообщил он.

По словам продюсера, что касается других заказчиков, гонорар Сердючки может варьироваться в пределах 15-30 миллионов рублей.

Верка Сердючка попала под волну критики после концертов в Польше

Ранее Андрея Данилко раскритиковали на Украине после концертов в Европе, где артист исполнял песни на русском языке. Видео с концертов быстро разошлись по соцсетям и вызвали волну критики со стороны украинских пользователей. Некоторые комментаторы призвали запретить Данилко возвращаться на Украину.