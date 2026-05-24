Михаил Боярский жёстко раскритиковал «Гамлета» с Юрой Борисовым

Михаил Боярский, которому недавно исполнилось 76 лет, высказался о современном театре. Его внимание привлёк нашумевший спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова, где заглавную роль исполняет номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, передаёт 78.ru.

Артист не стал смягчать оценку, негативно оценив постановку.

«Гамлет» в МХТ, в фольге ходит, с боку бантик. Черти что! Голые бегают, Басилашвили в больнице лежит после спектакля <...> Это чумка, это пройдёт», — заявил Боярский.

По мнению знаменитого актёра, такие постановки не имеют права на жизнь и являются лишь временным увлечением, которое театр перерастёт.

Ранее народный артист Олег Меньшиков также раскритиковал «Гамлета» с Юрой Борисовым. Он назвал спектакль «театральной катастрофой», заявив, что театр «породил чудовище». Исполнитель роли Лаэрта Андрей Максимов в ответ на критику иронично посоветовал Меньшикову пропить курс магния B6 для укрепления нервов.