Экс-супруга Паши Техника показала готовый памятник рэперу

Блогерша Ева Карицкая, экс-супруга рэпера Паши Техника показала готовый памятник артисту. Видеороликом с отлитой из бронзы скульптурой она поделилась в своем Telegram-канале.

«Скульптура Паши готова, она из бронзы. Скоро будет установка», — написала она.

Предыдущие варианты монумента, которые рассматривала Карицкая, отличались от внешности рэпера, поэтому памятник изготавливали дольше ожидаемого, рассказывала ранее она.

Паши Техника не стало 5 апреля 2025 года в Таиланде в возрасте 40 лет.