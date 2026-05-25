Олег Майами вышел на связь после операции

Олег Майами вышел на связь с поклонниками и рассказал, что перенёс операцию. Артист заверил фанатов, что хирургическое вмешательство прошло успешно, а все запланированные концерты состоятся в намеченные сроки. Певец поделился кадрами из больничной палаты.

«Я хоть таким образом поспал, потому что у меня такой сбитый режим, кошмар. <…> Это не самое худшее, что могло произойти. Сейчас люди находятся в более тяжёлых ситуациях. В любом случае, спасибо вам за поддержку», — обратился он к поклонникам.

Майами диагностировали разрыв мениска — новость о необходимости хирургического вмешательства стала для артиста настоящим шоком. «Даже вчера слёзы капали, когда я об этом узнал», — признавался певец. Обстоятельства, при которых была получена травма, Олег пока не раскрыл.

