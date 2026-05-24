Стриженов бросил жену и ушел со сцены на гала-концерте XIII ЗМКФ

На гала‑концерте XIII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите ведущими выступали супруги Александр и Екатерина Стриженовы. В программе вечера также выступали коллеги по цеху — Анна Ковальчук вышла на сцену вместе с дочерью Златой и представила её как «своё главное достижение»: мать и дочь исполнили песню «Ноченька». Злата, 25 лет, активно занимается творчеством — пишет песни и снимает клипы; её отец — актёр Алексей Ильченко.

Когда после анонса номера Любови Толкалиной Александр попытался покинуть сцену, Екатерина поддёрнула мужа: «Ты куда? Потом скажут: „Бросил жену и ушел со сцены“». На это Стриженов с шуткой ответил: «Ну ради Любви же!» — отсылая и к имени певицы, и к игре слов.

Вечером дебютировавшая в качестве певицы Любовь Толкалина выступила с трепетом, но получила бурные аплодисменты: она исполнила шлягер Розы Рымбаевой на стихи Роберта Рождественского «Любовь настала». Коллеги поддержали исполнительницу, а Стриженов подчеркнул, что первый раз всегда запоминается.

Также в программе прозвучали номер Ники Здорик — композиция «Встречная полоса», тексты к которой написали авторы саундтреков к сериалу, и авторские стихотворения Маргариты Шубиной, а Наталья Бочкарева исполнила проникновенную песню «Нас бьют, мы летаем». Вечер прошёл в тёплой атмосфере: артисты волновались, но публика тепло принимала каждое выступление.