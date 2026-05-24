Юморист и блогер Илья Соболев в начале мая заявил, что больше не будет одним из ведущих передачи телеведущего Павла Воли «Шоу Воли». Подробнее об этом он поделился в VK-шоу «Кстати».

Юморист впервые прокомментировал свое решение покинуть проект, в котором провел три года. На место Соболева временно встал рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган.

— Я всегда мечтал вот в таком шоу работать, где всем пофиг на шоу. А там так все важно, там важно, чтобы Пашка был классный. Я Пашку люблю, но это его программа... Я давно хотел уйти, но не было возможности. Мне там было немножко тесно, — отметил Соболев.

Юморист также поделился, что остался в хороших отношениях с Павлом Волей. При этом Соболев признался, что не знает, кто теперь на его месте в передаче.

Еще в 2024 году Соболев раскритиковал еще одно популярное шоу, с которым и сам долгое время был связан — Comedy Club. По его словам, комики шоу уже давно шутят не смешно. Комик считает, что причиной такого упадка юмора на шоу является тот факт, что в команду берут не тех людей. При этом свое трио «Иванов, Смирнов, Соболев», в котором он выступал на Comedy Club несколько лет, комик назвал легендарным.