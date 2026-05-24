Французский оперный певец захотел жить в России

Французский оперный певец Йоаким Коффинье-Барри заявил ТАСС о желании жить в России.

«Да, я планирую остаться в России, жить здесь, создать семью, взять в жены русскую девушку и растить детей — большую семью, если получится», — рассказал артист.

Он добавил, что любит Россию и чувствует себя счастливым в этой стране.

Коффинье-Барри стал победителем VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля «Дорога на Ялту».

Ранее директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Геннадий Овечко заявил, что украинцы, которые отправились жить на Запад в свете боевых действий, после знакомства с действительностью западного мира начали больше интересоваться переездом в Россию.