«Сражаюсь за место в спальне»: принц Уильям рассказал о их семье с Кейт Миддлтон

Британский принц Уильям рассказал журналистам о своей семье с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон.

— Она потрясающая мама и жена. Наша семья не смогла бы справиться без нее, — заявил он интервью в прямом эфире британского радиошоу Heart Breakfast.

Принц Уильям отметил, что супруга была рада недавней поездке в Италию — первой официальной зарубежной командировке после лечения от онкологии. Также он рассказал, что принцесса уделяет работе практически все свободное время.

— Она тратит бог знает сколько времени на изучение документов. Она настоящий профессионал в вопросах раннего развития. Большинство вечеров я буквально сражаюсь за место в спальне — столько бумаг она раскладывает, чтобы потом их прочитать, — признался принц.

8 мая Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли восемь тысяч гостей на традиционной садовой вечеринке, которая ознаменовала первый прием в саду Букингемского дворца в 2026 году. Принцесса Кейт предстала перед гостями в светлом ансамбле из приталенного жакета и юбки в горошек, что вызвало ассоциации с элегантностью Одри Хепберн.