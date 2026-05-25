Популярную российскую блогершу заблокировали в TikTok

Популярную российскую блогершу Дашу Дошик (настоящее имя — Дарья Перова) заблокировали в соцсети TikTok.

В этом убедилась «Лента.ру».

«Аккаунт заблокирован. Аккаунт de.shik более недоступен», — говорится в сообщении при переходе на страницу блогерши.

На профиль Перовой были подписаны 24,7 миллиона пользователей. Причины, по которой соцсеть ограничила доступ к странице Дошик, не уточняются.

Ранее стало известно, что TikTok заблокировал аккаунт российской блогерши Елизаветы Анохиной. Она рассказала, что доступ к ее странице в соцсети ограничили навсегда. Причины она также не раскрыла.

До этого Дошик в слезах пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она также попросила у подписчиков деньги на лечение и пообещала, что расскажет о недуге после того, как вылечится.