Самбурская заблокировала Боню

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в интервью Надежде Стрелец, что актриса Настасья Самбурская заблокировала ее в соцсетях.

Боня объяснила, что однажды решила сделать комплимент внешности Самбурской, но получила неожиданную реакцию.

«Я ей написала комплимент — она устроила скандал, она сказала: «Ты пишешь у меня комментарии, чтобы мои подписчики переходили к тебе, подписывались на тебя», заблокировала меня», — поделилась знаменитость.

По словам Бони, она не хотела устраивать конфликт. Как отметила телеведущая, в ее действии не было двойного смысла. Блогерша желала сказать актрисе «что-то красивое».

Настасья Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она также играла в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТuba», «Беспринципные». Сейчас актриса развивается как певица. Она исполняет песни в жанре шансон.

Ранее Самбурская отсудила 3 млн рублей за обвинения в работе эскортницей.