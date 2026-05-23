«Всегда примет»: бывшая жена Богомолова пригрозила отправить дочь жить к Собчак

Российская актриса Дарья Мороз в субботу, 23 мая, рассказала, что во время ссор с 15-летней дочерью Анной она грозит отправить ее жить к отцу — режиссеру Константину Богомолову, который женат на журналистке Ксении Собчак.

— Я иногда в моменты острых, так скажем, терок, могу ей сказать: «Слушай, если тебе прямо радикально не нравится, как я себя веду, тебя что-то не устраивает, пожалуйста, ты можешь пожить у папы и разобраться в своих чувствах. Папа тебя всегда примет. У тебя есть куда поехать», — рассказала артистка в эфире шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа» на одноименном YouTube-канале.

Мороз отметила, что ее дочь еще ни разу не воспользовалась этим предложением. По словам актрисы, восстанавливать добрые отношения с ребенком ей помогает бывший муж — он мягко наставляет Анну на правильный путь, после чего она мирится с матерью.

