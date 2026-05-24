Анна Шукшина больше года не видится с сыном

Анна Шукшина рассказала главной боли в своей жизни: последний год она пытается восстановить отношения с сыном, которого, по её словам, практически перестала видеть после конфликта с бывшим мужем Константином Трегубом.

В эфире программы «Ты не поверишь!» Шукшина откровенно рассказала, что уже больше года почти не общается с ребёнком. По словам Анны, бывший супруг полностью контролирует жизнь мальчика и ограничивает любые контакты матери с сыном.

«Я ничего не знаю о своём ребёнке, к сожалению», — призналась спортсменка.

После развода сын Вячеслав остался жить с матерью, однако позже Анна сама согласилась, чтобы ребёнок переехал к отцу. Тогда, как объясняет Шукшина, у неё были серьёзные финансовые трудности: она снимала квартиру, много работала и активно занималась спортом. При этом между бывшими супругами существовала договорённость, что мать сможет свободно участвовать в жизни сына.

По словам Анны, всё изменилось около года назад после одной из встреч с ребёнком. Спортсменка утверждает, что бывший муж написал заявление в полицию о «похищении» сына, после чего общение практически прекратилось. Сейчас, как говорит Шукшина, она не может увидеть мальчика даже на несколько минут, а переписка с ним сводится к коротким ответам.

Особенно тяжело Анна переживает то, что ей не дали лично поздравить сына с днём рождения. Она просила разрешения хотя бы ненадолго приехать к школе с подарками, однако получила отказ. Подарок ребёнку передавала даже его бабушка — Мария Шукшина.

Анна намерена добиваться через суд общения с сыном и провести психологическую экспертизу семьи. Спортсменка уверяет, что за последнее время мальчик сильно замкнулся.

