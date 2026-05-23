Около тридцати женщин обвинили известного певца в изнасиловании

Около тридцати женщин обвинили французского певца и актёра Патрика Брюэля в сексуальном насилии. Инциденты, по данным расследований, охватывают период с 1991 по 2015 год. Об этом пишет Mediapart.

Первые жалобы поступили 15 мая. Радиостанция France Inter рассказала о двух женщинах, обвинивших артиста в сексуальном насилии и попытке изнасилования. В тот же день к ним присоединилась телеведущая Флави Фламан. Позже BFMTV сообщил, что Брюэль фигурирует как минимум в десяти исках. Точное число заявлений постоянно меняется.

Скандал, длящийся 30 лет: почему Майкла Джексона обвиняют в педофилии

Основной массив дел ведёт прокуратура Нантера, один иск рассматривает прокуратура Сен-Мало. Параллельно расследования идут в Канаде и Бельгии. Большинство эпизодов, по данным издания, произошло на протяжении почти четверти века.

Сам 67-летний Брюэль все обвинения отрицает. Он заявил, что судебные процессы помогут разобраться в ситуации, так как в прошлом они уже не раз восстанавливали справедливость.

Патрик Брюэль известен с 1980-х годов благодаря хиту "Décalé". Он снимался в фильмах "Дом со скидкой", "Семейная атмосфера" и других, а также является профессиональным игроком в покер.