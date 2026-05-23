Юристы рассказали, чем закончится суд над Пугачевой в России

Пенсионерка из Воронежа Анастасия Никифоровна обратилась в Верховный суд после отказа низших инстанций принять её иск к Алле Пугачёвой. Истица считает, что певица некорректно высказывалась на острые политические и общественные темы. Юристы рассказали, чем может закончиться это дело, пишет «АиФ».

В иске пенсионерка просила признать слова Пугачевой в одном из интервью не соответствующими действительности. В качестве компенсации певица должна выплатить 15 миллионов рублей. Эти деньги Анастасия Никифоровна хочет перевести в фонд «Защитники Отечества».

Юрист Иван Соловьёв отметил, что против Пугачевой и ранее выдвигались иски, но судьи их возвращали, используя «перечень технических оснований, в соответствии с которыми можно бесконечно долго не принимать исковое заявление, тем более такое скандальное».

По мнению Соловьева, у людей «накопилось критическое количество претензий к Пугачёвой» из-за ее высокомерного поведения по отношению к россиянам. Если подобный иск будет принят, к нему присоединится неограниченное количество лиц, он станет коллективным. Суду придется рассматривать дело по существу и выносить соответствующее решение.

«Пока мы видим, что общая тенденция сегодня говорит о том, что суды не будут принимать иски к Пугачёвой. Думаю, что пока у неё есть имиджевая защита», — отметил Соловьев.

Юрист Александр Хаминский объяснил, что пенсионерке отказали в иске, потому что его надо подавать по месту жительства ответчика, то есть в Одинцовский суд.

По словам Хаминского, в Одинцовском суде уже рассматривались подобные иски. В каждом случае у суда были веские причины для отказа.

«Бабушка подала не в тот суд, в который надо было подавать. Остальные заявители подали в Одинцовский, но у них суд нашёл либо множество ошибок в самом заявлении, которые они не исправили в установленное время, либо не смогли изначально подтвердить, что права могли бы вообще быть нарушены», — сказал юрист.

Он добавил, что Верховный суд не будет рассматривать жалобу пенсионерки по существу исковых требований. Речь идёт только о процессуальном моменте — отказе в принятии заявления в Воронежской области.