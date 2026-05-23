«Будто сжечь заживо хотели»: подруга Куртуковой рассказала о травле певицы

Подруга Татьяны Куртуковой заявила, что певица не согласна с претензиями интернет-пользователей о ее наряде на премии РУ.ТВ. Об этом сообщает Telegram-канал "Свита короля".

Как пишет СМИ, исполнительница хита "Матушка Земля" якобы была уверена в своем выборе и считала, что выглядит эффектно и изысканно. Также собеседница Telegram-канала рассказала, что Куртукова испытывала дискомфорт не только из-за реакции в сети, но и во время самого мероприятия.

"Таню очень возмутили замечания. Но завистники есть везде. Таня жаловалась, что дамы так смотрели на ее платье, будто сжечь заживо хотели, ядом плевались. Ей тяжело, ведь она понимает, что чужая в этом театре фальши, где только и ждут, что она оступится", - сказала подруга звезды.

По словам собеседницы "Свиты короля", певице казалось, будто присутствующие на премии считают ее "деревенской девкой" и завидуют ее успеху и наградам. Куртукова появилась на премии в свадебном платье за 680 тыс. рублей - при том, что заявленный дресс‑код мероприятия звучал как "Культурный код России". В сети сочли наряд Куртуковой нескромным и отметили, что певица "не за это любима публикой".