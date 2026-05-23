Верка Сердючка попала под волну критики после концертов в Польше

Украинского артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, раскритиковали после концертов в Европе, где он исполнял песни на русском языке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, Данилко отправился на «Евровидение», а затем начал европейский гастрольный тур. Утверждается, что власти Украины согласовали поездку при условии продвижения украинской культуры и языка.

Во время мероприятий, связанных с конкурсом, артист поддерживал украинскую участницу и публично высказывался в поддержку Украины. Однако во время концертов в Варшаве Данилко исполнял свои старые русскоязычные хиты, которые активно подпевал зал.

После публикации видео с выступлений в соцсетях часть украинских пользователей обвинила артиста в лицемерии и популяризации русской культуры. Некоторые комментаторы призвали запретить ему возвращение на Украину.

SHOT также утверждает, что на Украине Верка Сердючка в последние годы избегает исполнения русскоязычных песен, тогда как на зарубежных площадках вновь включает их в концертную программу.

