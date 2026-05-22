Киркоров отреагировал на конфликт Успенской и Чеботиной

Народный артист России Филипп Киркоров отреагировал на конфликт Люси Чеботиной и Любови Успенской. Его слова передает Telegram-канал Super.ru.

Филипп Бедросович впервые высказался о публичном скандале, который произошел между его близкой подругой Люсей Чеботиной и Любовью Успенской, которая обвинила коллегу в неуважении и некрасивом поведении.

«А она красиво себя ведет? Это типичная Успенская. Ну, вот такой она человек. Придираться, задевать молодую талантливую артистку — просто некрасиво. Наверное, какая-то неудовлетворенность. А может, просто зависть молодости», — заявил певец.

Конфликт двух артисток начался с того, что Успенская написала жесткий комментарий в адрес Чеботиной. На это Люся обвинила ту в травле.