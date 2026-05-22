Мария Погребняк воссоединилась с бывшим мужем-футболистом: есть повод

Бывшие супруги встретились на последнем звонке среднего сына. Павел закончил 11 класс.

Мария Погребняк является одной из самых медийных многодетных мам нашего шоу-бизнеса. От первого брака с футболистом Павлом Погребняком она воспитывает троих сыновей: Артема, Павла и Алексея. У звезды соцсетей есть и совсем маленький наследник. Сыночка Владимира блогерша родила в союзе со своим новым мужчиной, бизнесменом Игорем Головинским. Пара официально узаконила отношения в 2024 году.

Сегодня у общего сына Марии и ее бывшего мужа большой праздник — последний звонок. Этот важный день стал отличным поводом для встречи родителей. Мария и Павел отложили все дела и приехали в школу, чтобы поддержать сына.

На странице в соцсетях блогерша поделилась несколькими милыми кадрами. Она опубликовала совместное фото с выпускником, а также показала его снимок с отцом.

«Вот и пролетели 11 лет. Поздравляем Пашу с окончанием школы... Впереди ЕГЭ и поступление в институт», — прокомментировала Мария.

Стоит отметить, что после громкого развода бывшие супруги смогли сохранить цивилизованные отношения. Погребняк не раз заявляла, что глупо в один миг вычеркивать из жизни человека, с которым прожила 17 лет.