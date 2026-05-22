Киркоров обвинил Певцова во лжи

Заочный конфликт народных артистов России — Дмитрия Певцова и Филиппа Киркорова — продолжается. На премьере фильма «Майкл» певец эмоционально ответил оппоненту на его заявление о том, что он, якобы, не знает певца Киркорова.

© Соцсети

«Он (Певцов) три года назад или четыре на меня доносы писал, звания хотел лишить, называл мерзостью на эстраде, а то он не знает, кто такой Филипп Киркоров. Ой, какой лицемер, ой, какой врун, врушка! Точно так же, как он не знает, кто такой Юра Борисов: весь мир знает, а он не знает. Ну что это — признак зависти?» — высказался Филипп.

Артист призвал простить Певцову человеческую слабость и отметил, что талант превыше гнусных пасквилей — будь то Юра Борисов или он сам.

«В адрес коллег не комильфо высказываться так и писать доносы, поклёпы в наше непростое время, когда к доносам прислушиваются», — добавил экс‑супруг Аллы Пугачёвой.

Напомним, ранее Киркорова возмутили заявления актёра о Юре Борисове и, в частности, постановке «Гамлет» с участием звезды «Аноры».