Певица Zivert неожиданно высказалась о своей прошлой жизни

Певица Zivert (Юлия Зиверт) уверена, что в прошлой жизни она была итальянкой. Как сообщает «Пятый канал», об этом она заявила на премии RU.TV.

Выяснилось, что артистка всерьез верит в реинкарнацию и почти не сомневается, что в одной из прошлых жизней она была итальянкой. Поводом для откровения стала роль сериале «Санкционер», где знаменитость сыграла такую роль.

По словам Юлии, эта работа была крайне важна для нее, поскольку она без ума от итальянской культуры. Она обожает готовить местную еду, итальянский язык, а также дружит с итальянкой, которая для нее самый близкий человек. Именно она помогала Зиверт готовиться к роли: учила произносить слова, жестикулировать и двигать кистями.