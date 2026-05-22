Зарубина раскрыла неожиданный секрет отметившей 55-летие Кудрявцевой

У Леры Кудрявцевой – юбилей. Одной из самых популярных теледив страны на днях исполнилось 55 лет. В шоу-бизнесе многие гадают по поводу ее неувядающей красоты. Выглядит Кудрявцева действительно роскошно: кажется, вдвое моложе своего паспортного возраста. Певица Ольга Зарубина уверена: это неслучайно.

Неожиданный секрет молодости Леры Ольга раскрыла корреспондентам «МК».

- Один из основных компонентов молодости - ее позитивное состояние, - говорит Ольга. - Она позитивный человек, это очень важно. Лера – Телец, это земной знак. А земные знаки, как правило, все позитивные. Это нам дает энергию! Мы самодостаточные, самостоятельные, мы улыбаемся. Посмотрите на Леру: она тоже часто улыбается. Это важный момент для самовосстановления. У каждого из нас есть депрессии, потому что жизнь тяжелая. Но смех восстанавливает человека и омолаживает его, как говорят ученые, на клеточном уровне, на уровне ДНК. Надо смеяться, а человек, который хмурый, депрессивный, злой, не сможет научиться улыбаться. Я думаю, что это врожденное качество.

- У Леры тоже могут быть минуты плохого настроения, мы все - живые люди, - объясняет Зарубина. - Но она быстро восстанавливается, потому что позитивная и светлая внутри. Лера, к тому же, - не злопамятная, не злая, лояльная ко всем. Это очень видно по ней. Конечно, я думаю, она прибегает и к каким-то косметологическим процедурам. Но самый главный секрет ее молодости – это ее позитивный настрой.

Лера ведет несколько программ на телевидении. Кроме того, она выступает в качестве ведущей на концертах и корпоративах. Зарубина считает: такая работоспособность тоже неслучайна.