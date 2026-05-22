Никита Пресняков отметил день рождения с новой возлюбленной

Никита Пресняков отметил 35-летие в компании новой возлюбленной — модели и видеографа Карины Филимоновой, которая живёт в США и воспитывает сына. Пара провела вечер у костра, устроив романтические посиделки на природе.

На опубликованных кадрах Никита и Карина обнимаются и целуются, а сама девушка трогательно поздравила музыканта с праздником.

«С днём рождения, мой невероятный человек», — написала 26-летняя модель.

Без внимания знаменитых родственников именинник также не остался. С поздравлениями к сыну обратилась Кристина Орбакайте, а Алла Пугачёва оставила в комментариях эмодзи с цветами и сердцем. Поклонники музыканта тоже присоединились к поздравлениям, пожелав ему счастья и творческих успехов.

Об отношениях Филимоновой и Преснякова стало известно в начале апреля. Они вместе появились на концерте Канье Уэста. Это был их первый совместный выход. А теперь Филимонова намекнула на переезд к артисту.