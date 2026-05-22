В России объяснили, почему Пугачева не достойна жалости

Певица Алла Пугачева, появившаяся на улице сгорбленной и с тростью, не достойна жалости после своих антироссийских поступков и высказываний. Об этом заявил News.ru

глава ФПБК Виталий Бородин.

По его словам, в России стоит жалеть и чествовать людей за героические подвиги в отношении страны.

«Это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны специальной военной операции. Их я буду жалеть и говорить о них какие-то добрые слова. А то, что Алла Борисовна делает в отношении нашей страны, ну, я считаю, что здесь ее жалеть в принципе нельзя. Нельзя давать такую возможность, чтобы ее жалеть, и делать из нее мученицу, какую она из себя делает», — подчеркнул Виталий Бородин.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых 77-летняя Алла Пугачева идет вместе с мужем комиком Максимом Галкиным* (внесен в список физлиц-иноагентов в РФ) по набережной кипрского Лимасола, опираясь на трость и его руку. Интернет-пользователи отметили, что Пугачева сильно сдала, «согнулась в три погибели» и старенькая стала совсем.

После начала спецоперации Пугачева вместе с мужем и детьми уехала из России. В октябре 2022 года она опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами». Также артистка дала скандальное интервью, в котором заявила, что не собиралась уезжать, но Родина ее «предала».

