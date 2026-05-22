Певцов ответил на скандальное заявление Киркорова

Народный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов не планирует подавать в суд на певца Филиппа Киркорова после обвинений в зависти к актеру Юре Борисову. В беседе с НСН он заявил, что не знает ни того, ни другого, а также не намерен отвечать на замечания в свой адрес.

«Я не знаю, кто такой Киркоров, и мне абсолютно неинтересно, что этот человек обо мне говорит», — отметил Певцов, отвечая на вопрос о намерении судиться.

Говоря о защитниках молодого актера и новом «Гамлете», он вновь подчеркнул, что не знает, кто такой Юра Борисов, добавив, что не намерен раздувать ситуацию вокруг мыльного пузыря своими комментариями.

Филипп Киркоров: "Он всегда был гнилой, этот Певцов"

Напомним, конфликт разгорелся после того, как Дмитрий Певцов выступил с критикой нового спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Депутат заявил, что не смотрел и не собирается его смотреть, а также призвал проверять все современные постановки на соответствие духовным ценностям.

Киркоров после этого обвинил Певцова в зависти, а также заступился за Борисова, назвав его потрясающим актером и звездой номер один.