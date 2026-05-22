Чеботина жестко ответила на новые обвинения Успенской

Певица Люся Чеботина жестко отреагировала на новые обвинения исполнительницы Любови Успенской. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артистка обратилась к коллеге по сцене в социальных сетях, заявив, что та пытается обидеть ее неподкрепленными фактами и высказываниями на публику.

«Неблагодарная? Болтуха? Раздражаю? Вы — взрослый уважаемый человек и артист. Скажите честно, как есть, что вы придумали этот конфликт. Потому что, как мне кажется, взрослые люди решают все лично. Или боитесь, что граммофон с самоваром потом не дадут?», — добавила она.

Ранее Успенская раскритиковала Чеботину под одним из видео с ней в соцсетях, заявив, что артистка ее «раздражает». Сперва за Люсю вступилась ее мать, а после и сама Чеботина.

Через некоторое время Успенская прокомментировала ситуацию в беседе с журналистами. Она заявила, что была в хороших отношениях с молодой исполнительницей, однако та ее обидела. Певица назвала девушку «неблагодарной» и «болтухой».