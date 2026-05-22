Донаты ВСУ и оскорбления в адрес РФ: где сейчас звезды «Джентльмен – шоу»

Создатели популярного в 90-х годах «Джентльмен-шоу», прославившиеся за счет России, активно поддержали деньгами Вооруженные силы Украины и ставили антироссийские спектакли. Как живут Филимонов, Левинзон, Хаит и другие участники передачи, оценило издание Life.ru.

«Джентльмен-шоу» было основано участниками популярной советской команды КВН «Одесские джентльмены», которая представляла Одесский университет. Коллектив неизменно выходил на сцену в костюмах, бабочках и белых шарфах. Первый выпуск «Джентельмен-шоу» вышел в 1991 году, последний — в 2002-м. Создатели передачи даже получили главную теленаграду России — премию ТЭФИ.

При этом «джентльмены» всегда ориентировались не на украинскую, а на российскую аудиторию, высмеивая новых русских в малиновых пиджаках, пародируя российские программы «Поле чудес» и «Окна», отметило издание.

Бессменным лидером «Джентльмен-шоу» был ныне 74-летний Олег Филимонов, родителями которого были русский и еврейка, а женой стала молдаванка. Сам Филимонов родился в Николаеве, отучился на факультете филологии в Одесском университете и остался работать на кафедре, где преподавал английский.

В конце 80-х к нему обратился сатирик Валерий Хаит, который тогда возрождал команду КВН в Одесском университете, и предложил ему стать худруком и политруком для членов новой команды.

На фоне волны успеха «джентльменов» у российских зрителей Филимонов смог открыть в Одессе продюсерский центр и театральную студию, купить особняк на «фонтанном полуострове», приобрести объекты коммерческой недвижимости и автомобили для сдачи в аренду.

Однако в 2014 году он назвал сожженных заживо в Одессе «горсткой отщепенцев» и «засланными казачками», стал участвовать в националистических митингах и выступил за то, чтобы Украине был только один язык – украинский. В 2020 году юморист участвовал в выборах мэра Одессы и заседал в местном депутатском совете от президентской партии «Слуга народа».

Олег Филимонов «дает концерты и занимается сбором донатов для карателей ВСУ, ставит антироссийские спектакли, например «Тревогу за Одессу»», а так сравнивает в интервью Россию с гитлеровской Германией, настаивает на продолжении войны и мечтает гнать по улицам «зачуханных» пленных русских, говорится в статье.

Еще один ведущий артист «Джентльмен-шоу» — ныне 71-летний Янислав Левинзон — является коренным одесситом и выпускником Одесского политеха по направлению «Атомная энергия».

В 80-х начал играть в КВН у Филимонова и Хаита. После развала Союза переехал в Израиль и возвращался в Одессу только на съемки. По факту у Левинзона никогда не было украинского гражданства, лишь советское и израильское. Однако после начала спецоперации юморист заявил, что «прекратил общение с друзьями и знакомыми из России» и назвал Владимира Зеленского — великим человеком.

Сложнее позиция была у основателя «Джентльмен-шоу» Валерия Хаита, который умер в прошлом году в возрасте 85 лет. Он всю жизнь прожил в Одессе, играл в КВН и концу 70-х уже считался признанным мэтром юмора.

В 80-х он со своим другом Михаилом Жванецким создал влиятельный «Всемирный клуб одесситов» с филиалами в одиннадцати странах мира. В 90-х был руководителем «Джентльмен-шоу», затем редактировал сатирические журналы.

Валерий Хаит назвал спецоперацию «войной против элементарных прав человека», а также занимался сбором денег для оснащения оружием одесских военных. При этом Хаит много сделал, чтобы отстоять на Украине Пушкина, Жванецкого, Пастернака, Высоцкого, Райкина и Окуджаву. Также он выступал против сноса памятника Екатерине Второй.

«Что сделали хорошего все митингующие активисты в вышиванках? Лучше бы применили свою энергию для персонажей современной Украины, ежедневно кричащих патриотические лозунги и безбожно грабящих свой народ», — заявлял юморист.

Валерия Хаита многое связывало с Россией. В Москву переехал жить его младший сын, известный комик из «Квартета И» Ростислав Хаит, закончивший ГИТИС. Также в России живет и его внук Кирилл Хаит, футбольный аналитик.

Эдуард Неделько

57-летний Эдуард Неделько был в «Джентльмен-шоу» на вторых ролях. Он родился в Одессе, учился на юриста в московском Военном Краснознаменном институте и на филолога в Одесском госуниверситете.

После окончания шоу Неделько открыл первую украинскую FM-радиостанцию, а затем переехал в Москву и стал организатором VIP-мероприятий.

«Сейчас Эдуард называет себя Эдди. Он в совершенстве знает русский, английский и французский, тогда как украинской мовой не владеет вообще», — отмечает издание.

При этом после начала спецоперации Неделько выложил в соцсетях голубя мира, однако больше никак не комментировал ситуацию.

