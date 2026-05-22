Киркоров раскрыл грустные подробности своего выпускного

Певец Филипп Киркоров, делясь воспоминаниями о своем школьном выпускном, заявил о том, что одноклассники ему очень сильно завидовали и попытались испортить праздник. Слова артиста приводит «Пятый канал».

Филипп Киркоров вспомнил о выпускном в ходе общения с журналистами на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ.

«Это было так давно. 85-ый год, 40 лет назад. Я помню, что со мной не разговаривали мои одноклассники, потому что я получил золотую медаль. Они так завидовали, что все от меня отсели на выпускном балу на другую скамеечку», — поделился музыкант.

При этом Киркоров отметил, что половины его одноклассников уже нет в живых, а все остальные «рассосались по миру». Настоящим же другом для артиста остался только Максим Панов — сосед по парте.

Ранее Филипп Киркоров подвергся критике в соцсетях после приобретения пасхального кулича ценой в 100 тысяч рублей. Интернет-пользователи упрекнув певца в пристрастии к излишней роскоши и непонимании сути Пасхи и христианства.