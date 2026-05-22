Журналисты довели Валю Карнавал до слез

Блогер Валя Карнавал (настоящая фамилия — Карнаухова) расплакалась из-за вопроса о скандале с казахстанским брендом косметики. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ранее СМИ сообщили, что бренд косметики Sen Sulu стали «отменять» в Казахстане из-за рекламы с Карнавал. Блогер снялась в ролике, в котором прорекламировала новую тушь — это не понравилось местным жителям. В результате бренд удалил ставшие скандальными кадры.

На премии RU TV у блогера спросили, как она относится к происходящему вокруг рекламного ролика.

«Переживаю, конечно. Конечно, неприятно», — сказала она.

Продюсер Вали Карнавал возмущён постоянным слухами вокруг её личной жизни

После этого Карнавал со слезами на глазах покинула ковровую дорожку.