Тайная дочь, опасная роль и смерть Пиманова: как живет Ольга Погодина

Актриса Ольга Погодина, недавно похоронившая супруга Алексея Пиманова, столкнулась с новой проблемой — ее отец попал в реанимацию. News.ru рассказал, что об этом известно, как сложилась карьера артистки.

Путь к известности

Ольга Погодина родилась 21 сентября 1976 года в Москве в семье известной актрисы Лии Погодиной и госслужащего Станислава Бобовича. Артистка окончила Щукинское театральное училище.

Кинодебют Погодиной состоялся в 2000 году — актриса появилась в фильме «Салон красоты». Позднее она снялась в проектах «Пятый угол», «Русские амазонки», «Женская интуиция», «Золотой век», «Убей меня! Ну, пожалуйста», «Пять звезд», «Возвращение Мухтара — 2», «В ритме танго» и других. Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Артистка попала в Книгу рекордов Гиннесса России после съемок в телефильме «Маргарита Назарова». Ее отметили за исполнение трюка «голова дрессировщика в пасти тигра».

Личная жизнь

В 2007 году Погодина тайно расписалась с бизнесменом по имени Игорь, однако брак вскоре распался. Еще будучи замужем, она познакомилась с журналистом, продюсером и ведущим программы «Человек и закон» на Первом канале Алексеем Пимановым, который на тот момент также был в браке.

Пары дружили семьями, однако в 2012 году история любви закончилась. Тогда Пиманов и Погодина стали встречаться, а в 2013 году узаконили отношения.

23 апреля Пиманов скончался. На церемонии прощания она поблагодарила мужа за время, проведенное вместе.

«Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя, и ты ее любишь. Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной человек», — сказала Погодина.

О том, что у пары есть общая дочь, знали только самые близкие.

Чем сейчас занимается Погодина?

Сейчас Погодина продолжает продюсировать и работать над кинопроектами. Она занимает пост генерального продюсера в «ОДА-Фильм Продакшн», которая специализируется на создании кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

21 мая СМИ сообщили о госпитализации 86-летнего отца Погодиной. Утверждается, что состояние пациента требует наблюдения в условиях реанимации. Артистка находится рядом с мужчиной и поддерживает его.