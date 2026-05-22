Появились подробности задержания Бритни Спирс за пьяное вождение

Появились подробности задержания Бритни Спирс, которое произошло 4 марта. Тогда она в состоянии алкогольного опьянения была за рулём. В распоряжении TMZ оказались кадры с полицейских камер, где артистка проходит первичный допрос перед задержанием.

На видео Спирс задаёт вопросы полицейским и якобы интересуется своим телефоном, который, по словам правоохранителей, находился в её сумке.

О «непредсказуемом вождении» BMW в округе Вентура в 911 сообщили очевидцы: машина якобы резко перестраивалась, опасно тормозила и едва не задевала другие автомобили. Ещё один очевидец сообщил о «возможном пьяном водителе», который едва не столкнулся с несколькими машинами.

В полицейском отчёте также говорится, что от автомобиля исходил запах алкоголя. Спирс, по данным документа, призналась, что выпила один коктейль несколько часов назад, а затем заявила о высокой устойчивости к алкоголю.

«Я, наверное, могу выпить четыре бутылки вина и при этом заботиться о вас. Я — ангел», — якобы сказала певица.

Кроме того, в отчёте упоминаются рецептурные препараты, найденные у неё в сумке, включая Adderall без назначенного рецепта, а также наличие пустого бокала в автомобиле. Певица отказалась проходить часть полевых тестов.

Позже Спирс добровольно обратилась в реабилитационный центр, заявив о намерении заняться здоровьем. Её адвокат заключил соглашение по делу о «мягком нарушении» (wet reckless), по которому певице назначен испытательный срок и обязательные занятия по программе, связанной с алкоголем.