«Образ нелепой девочки»: Елена Борщева о Comedy Woman, Бузовой и Диброве

Юмористка Елена Борщева продолжает развивать свою актерскую карьеру и регулярно появляется на телевидении. В интервью News.ru она рассказала о закулисье съемок, профессиональных уроках от Константина Райкина и преодолении кризиса в браке.

Comedy Woman и новые съемки

30 мая Борщева появится в программе «Пятеро на одного». Она призналась, что любит это интеллектуальное шоу. Вместе с ней в команде играют Евгений Папунаишвили, телеведущий Александр Пушной, актеры Андрей Ургант и Евгений Рыбов.

«Андрей Львович Ургант — самый эрудированный. Александр Пушной, конечно, тоже очень продвинут, особенно в научной сфере. Но у Андрея Львовича огромный жизненный опыт, знания, начитанность», — отметила она.

Говоря об участии в Comedy Woman, Борщева назвала шоу своим первым профессиональным опытом. Она уверена, что проект многое ей дал, как и она ему, ведь в тот момент она была «мегапопулярной кавээнщицей».

«Не могу сказать, что между мной и другими участницами Comedy Woman была дружба. Я изначально воспринимала шоу как работу. Тем более моя дочка Марта была еще маленькой. Я приезжала порепетировать на 2–3 часа, затем спешила домой», — заметила артистка.

После ухода из Comedy Woman Борщева стала больше общаться с Натальей Медведевой, Надеждой Ангарской и Марией Кравченко. Хорошие отношения они поддерживают и сейчас.

Учеба у Райкина

В 2021 году Борщева окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. Ей посчастливилось поучиться у самого Райкина, хоть и недолго, поскольку это была профпереподготовка. По ее словам, Константин Аркадьевич рассказывал много историй из своей гастрольной практики, но порой и «разносил» своих студентов.

«Одно дело, когда ты — начинающий молодой студент, и тебя никто не знает. И другое — когда ты уже узнаваемая, доказала профпригодность, а тут тебя ставят в некомфортную ситуацию. Но я была к этому готова, шла к Константину Аркадьевичу за опытом. Потому что эстрада, кино, театр — это разные жанры и способы существования», — поделилась она.

Борщева считает, что уже преодолела «образ нелепой девочки» и он не мешает получать роли. Вместе с тем у артистки есть проблемы из-за ее комедийности.

«Я как-то пробовалась в серьезный фильм и очень подходила фактурно, внешне. Записала хорошие пробы, и режиссер мне об этом сказал. Но телеканал и продюсеры не утвердили из-за того, что, по их мнению, я ассоциируюсь с комедийными проектами», — рассказала знаменитость.

Вместе с тем недавно она снялась у режиссера Ивана Твердовского в картине «Наводнение», а также появилась в короткометражном фильме «Будьте здоровы» в роли жертвы маньяка.

О Бузовой и Диброве

Борщева высказалась об участии певицы Ольги Бузовой в постановке «Покровские ворота» театра Надежды Бабкиной. Она считает, что артистка подходит на выданную ей роль, даже при том, что не является профессиональным актером.

Кроме того, артистка прокомментировала развод Дмитрия Диброва с его женой Полиной.

«Дмитрий Дибров, конечно, молодец, что не падает духом. Я его постоянно вижу на светских мероприятиях. Считаю, он правильно делает, что не закрывается, не сидит дома, не грустит, а продолжает работать, общаться. Хочется его поддержать. Я видела отрывок из его интервью, где он сказал, что в любой момент примет Полину обратно. Это высокие отношения», — заявила Борщева.

Она напомнила, что у нее в браке также бывали кризисы, а в порыве гнева и злости она и супруг могли задеть друг друга. Вместе с тем она уверена, что главное — высказывать свою позицию, а после идти на компромисс. Борщева считает, что сохранять семью нужно не потому, что «надо», а из-за того, что людям хорошо вместе.