Чеботина ответила на очередной выпад Успенской

Недавно между артистками разгорелся скандал. А сегодня Люсе пришлось отвечать на очередное заявление Любови.

В российском шоу-бизнесе недавно разгорелся очередной звездный конфликт. Началось все с того, что Любовь Успенская резко высказалась о Люсе Чеботиной. Королева шансона призналась, что молодая певица ее дико раздражает. Чеботина тогда молчать не стала. Она назвала выпад Успенской травлей, которая ее лишь мотивирует.

На какое-то время перепалка двух артисток поутихла. Однако минувшим вечером история получила продолжение. Любовь Залмановна снова обмолвилась о Люсе в беседе с журналистами. Она назвала ее неблагодарным человеком и обидчивой «болтухой», хотя раньше они были в хороших отношениях.

И ответ Чеботиной не заставил себя ждать. Певица увидела цитату в Сети и жестко обратилась к Успенской. Люся подчеркнула, что ее задевают пустые обвинения на публику. Она призвала Успенскую признаться, что весь этот конфликт был просто ею выдуман.

«Неблагодарная? Болтуха? Раздражаю? Вы взрослый уважаемый человек и артист. Скажите честно, как есть, что вы придумали этот конфликт. Потому что, как мне кажется, взрослые люди решают все лично...», — написала Люся в своем блоге.

Публика, впрочем, до сих пор гадает, из-за чего именно поссорились артистки. Еще пару лет назад Любовь Успенская и Люся Чеботина тепло дружили и даже вместе выходили на сцену.