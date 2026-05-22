Та, кого ещё в советское время называли главной хранительницей народной песни, неожиданно оказалась в центре скандала. 22 мая на кремлёвской церемонии Надежда Бабкина, создатель легендарного ансамбля «Русская песня», обратилась к недругам страны с фразой, прозвучавшей жёстче любого музыкального аккорда.

Для артистки, чей коллектив преобразовался в Московский государственный академический театр, подобные высказывания — новая грань публичного образа.

Полвека назад, в 1974-м, Бабкина начинала с духовных песнопений и бережного сбора фольклора. Сегодня народная артистка РСФСР регулярно выступает на ключевых государственных площадках. В своей речи она сделала ставку на «многонациональный генетический код», объявив его залогом победы. Подобные тезисы — не спонтанная эмоция, а часть вполне оформленной патриотической риторики, которую артистка транслирует последние годы.

Примечательно, что резонансное выступление никак не касалось её театрального репертуара. Вместо анонса новых мюзиклов или гастролей Бабкина предпочла ответить противникам страны, причём в довольно радикальной форме. Создательница ансамбля отправляет недовольных — по её образному выражению — «отравиться».

