«Она просто болтуха»: Успенская резко высказалась о конфликте с Чеботиной

Певица Любовь Успенская рассказала, почему больше не хочет общаться с исполнительницей Люсей Чеботиной. Как сообщает Starhit, артистка заявила, что коллега обидела ее.

На премии РУ.ТВ, которая прошла 21 мая, Успенская пообщалась с журналистами. Артистке не очень хотелось говорить о Чеботиной, но она все же дала комментарий.

«Девочки, понимаете, что я с ней была в хороших отношениях, но она неблагодарный человек. Больше я ничего не говорю, все. Она, конечно, обидела. Что вы думаете, просто так? Она даже не думает, как умеет обидеть. Она просто болтуха! Все», — сказала знаменитость.

Ранее Успенская раскритиковала Чеботину под одним из видео с ней в социальных сетях, заявив, что она ее «раздражает». За девушку вступилась мать Анна, которая раскритиковала Любовь Залмановну, назвав странным, что мэтры эстрады публично хейтят молодых исполнителей. Позднее и сама Люся ответила Успенской, заявив, что каждый год ее пытаются «забуллить чужими руками», однако это лишь мотивирует ее стать лучшей версией себя.