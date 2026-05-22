Сергей Жуков назвал идеальный райдер для тура "Руки вверх!"

Сергей Жуков родился 22 мая 1976 года в Димитровграде. И в честь своего 50-летия и 30-летия группы "Руки вверх!" он начинает тур по футбольным стадионам России. Благо хорошо знает их все. Где-то пел, а где-то бывал как футбольный болельщик. Сергей Жуков - давний поклонник ЦСКА, да и лучший его друг - вратарь этой команды Игорь Акинфеев.

Гастроли "Руки вверх!" пройдут по восьми городам России летом 2026 года. На пресс-конференции в Москве Сергей Жуков рассказал о том, что будет входить в райдер его тура в честь 50-летия.

"В нашем райдере все очень просто: в моей гримерке - черный чай, вода, огурцы, имбирь, мед и лимон. И это - всё!" - сказал он, отвечая на вопрос о том, что входит в райдер группы "Руки Вверх".

И добавил, что "это любовь любого организатора концертов". А просьбы многих коллег доставить им в гримерки особые изыски назвал попыткой пиара: "...Молодые артисты, которые только-только зашли на эстраду, очень любят такие райдеры, чтобы и на них тоже попиариться".

Кстати

На самом деле, фантазий у гастролеров обычно много. Стинг, например, требует 8 черных полотенец, и предпочитает, чтобы одна комната в его гримерках была покрыта черными обоями, да и потолок был такой же. А еще чтоб его обеспечили ковриком для йоги и медитации.

SHAMAN любит овсяное печенье, а в остальном неприхотлив. У Шнура в запросах были водка, красная икра, мартини, пиво, шоколадное молоко и кофемашина. Шура просит предоставить ему шесть рулонов туалетной бумаги, а у Филиппа Киркорова в райдере значится котлета по-киевски.