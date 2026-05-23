Полина Диброва резко ответила хейтерам

Полина Диброва ответила на волну критики, обрушившуюся на неё после публикации новой фотосессии с возлюбленным Романом Товстиком. Пользователи соцсетей вновь начали обсуждать личную жизнь модели и предрекать паре скорое расставание.

После развода с телеведущим Дмитрием Дибровым жизнь Полины заметно изменилась. Новые отношения Дибровой с Товстиком вызвали бурную реакцию в сети, поскольку бизнесмен также ушёл из семьи.

Несмотря на критику, Полина продолжает активно вести соцсети и публиковать совместные снимки с избранником. Свежую фотосессию она сопроводила фразой: «Мы. Счастье не тишину любит, а правду и смелость».

В комментариях подписчики вновь начали обвинять Полину в разрушении семьи и предполагать, что однажды Роман может уйти к другой женщине. На это Диброва ответила достаточно резко.

«Если Роман примет решение завершить отношения со мной, я начну новую страницу своей жизни. Займитесь своим мужчиной, раз его можно увести», — заявила она.

На замечания о том, что её публикации могут причинять боль бывшей супруге бизнесмена, модель ответила коротко: «Я свою жизнь живу».

Ранее Полина Диброва вышла из убыточного бизнеса, которым занималась до развода.