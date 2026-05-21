Цискаридзе рассказал о дебоше известной артистки в Большом театре

Николай Цискаридзе неоднократно критиковал руководство Большого театра, в котором он когда-то выступал. По словам бывшего премьера балета, там не осталось места гениальности, ведь теперь правит серость. В недавнем интервью Николай Максимович признался, что атмосфера в театре и в его времена была очень сложной.

Он вспомнил неприятную историю, которая приключилась еще в 90-е годы. Молодой артистке предстояло сыграть главную роль в спектакле "Любовью за любовь" по мотивам пьесы "Много шума из ничего", вот только понравилось это не всем. Персонажу Геры полагался костюм, который раньше использовала народная артистка СССР — по словам Цискаридзе, она была "редкой гадостности и сволочности человек". Имя "гадины" Николай Максимович называть не стал.

"Ее ненавидели все. Она была чудовище! И вот девочке, которой подошел костюм по размеру, говорят забирать его. Но появилась артистка и устроила истерику. Ей объяснили, что она уже больше пяти лет не работает в театре, а это государственная собственность. И начинается спектакль, стоит эта молодая девочка. Появляется в этот момент артистка с ножницами. Она хватает ее за вверх, перерезает обе бретельки и с проклятиями убегает", — шокировал рассказом Цискаридзе.

К счастью, молодой балерине удалось подхватить бретельки и станцевать, поддерживая их. В итоге инцидент замяли, но случившееся произвело на Цискаридзе неизгладимое впечатление, как и весь первый год работы в театре. "Это был ад", — описал то время артист.