Катя Лель высказалась о конфликте Линды и Фадеева

Певица Катя Лель в беседе со спецкором НСН пожелала певице Линде (настоящее имя — Светлана Гейман) и продюсеру Максиму Фадееву найти договоренность и взаимопонимание, несмотря ни на что.

«Я очень хочу пожелать, чтобы люди, которые имеют действительно много общего, пришли к невероятному успеху, покорив всю страну и все сердца, всегда могли найти договоренность, чтобы могли услышать друг друга, несмотря ни на что — ни на эго, ни на какие-то амбиции. К сожалению, такое далеко не многим дано, иметь ту осознанность, доброту души и прощение. У каждого есть свои ошибки, свои скелеты в шкафу. Я желаю, чтобы такие люди находили между собой взаимопонимание. Продюсеры нужны, нужны те самые знающие люди, которые знают больше, чем начинающий артист. Продюсеры — те мастодонты, которые знают, что, где и почем. Нужны те самые люди, которые направят на правильный путь», — сказала Лель спецкору НСН.

В середине 1990‑х Линда начала сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым. Этот период стал расцветом её карьеры: именно тогда вышли знаковые хиты — «Ворона», «Мало огня», «Северный ветер», «Песни тибетских лам», — которые принесли артистке статус «певицы года» и широкую популярность.

Сотрудничество прервалось в конце 1990‑х. По словам Линды, причиной стали финансовые трудности её отца, который финансировал проект, а также потеря интереса со стороны Фадеева. Певица утверждала, что после ухода от продюсера столкнулась с негласным бойкотом: её реже приглашали на телевидение, а песни почти перестали ставить на радио.

Ключевой предмет многолетнего конфликта — права на музыкальные произведения, созданные в период совместной работы. Линда заявляла, что в 1998 году Фадеев передал права на песни лейблу «Кристальная музыка», созданному её отцом, получив за это денежную компенсацию; впоследствии права перешли к самой певице. Фадеев, напротив, настаивал, что документы о передаче прав были оформлены мошенническим образом, а его подпись на них — поддельная. Продюсер требовал провести почерковедческую экспертизу и восстановить справедливость.

Ситуация резко обострилась в 2025-2026 годах. В 2025 году Фадеев публично обвинил в мошенничестве несколько лиц, включая директора «Кристальной музыки» и представителей издательства «Джем». 12 мая 2026 года в домах Линды и её директора Максима Кувшинова прошли обыски, после чего их вызвали на допрос. Линда получила статус подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере — ей грозит до 10 лет лишения свободы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».