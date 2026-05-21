Российский эстрадный певец Григорий Лепс резко ответил на критику его нового имиджа. Заявление артиста опубликовано в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Музыкант разместил видео на новую песню «Счастливая судьба». В нем он запечатлен в черном пиджаке, белой рубашке, круглых очках с синими линзами и с косой.

Некоторые пользователи сети не оценили преображение Лепса. По их мнению, ему стоит вернуться к прежнему образу.

«Стилиста на мыло», — написал один из юзеров.

Лепс, в свою очередь, не стал молчать.

«Его не существует. Как нравится, так и хожу», — подчеркнул артист.

В декабре прошлого года Григорий Лепс показал фото 39-летней давности из семейного архива.