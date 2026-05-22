Зарубина назвала возможную причину «вечной молодости» Кудрявцевой

Телеведущая постоянно удивляет публику своим свежим внешним видом. Ольга Зарубина уверена, что дело далеко не только в косметике.

19 мая популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева отпраздновала день своего рождения. Звездной блондинке исполнилось 55 лет. Именинница выглядит настолько потрясающе, что это активно обсуждают и преданные фанаты, и коллеги по цеху.

Певица Ольга Зарубина уверена, что безупречная внешность Леры — не просто везение. В беседе с журналистами издания «МК» исполнительница назвала возможную причину «вечной молодости» телеведущей. И, по мнению Ольги, все дело во внутреннем настрое. Кудрявцева родилась под земным знаком Тельца, а такие люди обычно полны энергии. Они умеют радоваться жизни и часто улыбаются, что помогает организму обновляться.

«Посмотрите на Леру: она часто улыбается. Это важный момент для самовосстановления. У каждого из нас есть депрессии, потому что жизнь тяжелая. Но смех восстанавливает человека и омолаживает его, как говорят ученые, на клеточном уровне, на уровне ДНК», — порассуждала певица.

Ольга Зарубина не отрицает, что Лера Кудрявцева наверняка ухаживает за собой в кабинете косметолога. Но никакие процедуры не дадут такого эффекта без главного компонента.