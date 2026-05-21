У Мити Фомина нашли недвижимость в Италии

Российский певец Митя Фомин владеет недвижимостью в Италии, причем в данный момент она официально оформлена на его сестру. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Речь идет о доме, расположенном на границе Тосканы и Эмилии-Романьи, между Флоренцией и Болоньей. По информации канала, артист переписал жилье на родственницу, чтобы избежать возможных проблем — та является гражданкой Евросоюза. Цена объекта при этом указана не была.

Помимо этого, в собственности у Фомина есть квартира в Крыму и двухэтажные апартаменты в центре Москвы. Первый объект, который певец приобрел в 2020 году, находится на крыше жилого комплекса недалеко от Севастополя, в 10 метрах от берега. Сам артист объяснял, что приобрел ее в том числе в инвестиционных целях, чтобы выгодно сдавать в аренду в свое отсутствие.

Что касается апартаментов в столице на Фрунзенской набережной, купленных более 10 лет назад, они служат его постоянным местом жительства. После завершенного в 2024 году ремонта объекта риелторы оценили стоимость переделки минимум в 30 миллионов рублей, а всю квартиру — примерно в 90 миллионов. Позднее исполнитель уточнил, что значительная часть работ была выполнена по бартеру.

