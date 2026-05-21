«Решила отпустить»: Екатерина Волкова о сложных отношениях с дочерью

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что ей пока не удалось наладить отношения со старшей дочерью. Об этом сообщает «СтарХит».

В феврале 2026 года в интервью Ксении Собчак Волкова рассказала о проблемах в отношениях с дочерью и зятем. Актриса отмечала, что хотела бы видеться с внуками.

«Пока мы на расстоянии, к сожалению. <…> Она счастлива и я решила отпустить ситуацию, надеюсь, что пройдет время и она придет ко мне», - рассказала Волкова 21 мая.

По словам актрисы, она не может «донести до дочери то, что видит»: человек, предавший один раз, предаст еще.