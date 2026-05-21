Звездный хирург Хайдаров ответил на слухи о разрыве с женой

Звездный хирург Тимур Хайдаров опроверг слухи о разрыве с женой Светланой Сильваши. В беседе с журналистами врач рассказал, что поводом для таких предположений стало отсутствие совместного контента с супругой.

— Люди начали писать: «Вот, не видим вас в Instagram*». Я в Ташкент в командировку улетел с детьми, а она на телепроект уехала. Вот люди нас и потеряли, — заявил специалист.

Хайдаров и Сильваши состоят в браке с 2021 года. Семья уже сталкивалась с испытаниями, включая скандалы, связанные с профессиональной деятельностью хирурга, передает Telegram-канал «112».

До этого пластический хирург получил серьезную травму во время отдыха, из-за чего ему потребовалась экстренная операция. Инцидент произошел после игры в падел-теннис в Таиланде, где мужчина проводил отпуск.

В начале прошлого года в СМИ также появлялась информация о том, что гражданка Норвегии чуть не умерла в клинике звездного доктора Хайдарова после липосакции почти за 1,3 миллиона рублей, от которой у нее начал гнить живот.

